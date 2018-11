Smaltivano rifiuti con il fuoco: denunciati sette operatori ecologici

Grazie al fuoco avevano trovato la soluzione “comoda e veloce” per smaltire rifiuti. Non avevano però calcolato che la cosa era illegale nonché altamente dannosa per la salute umana poiché con la combustione liberavano diossina nell’aria.

Pertanto sette operatori ecologici, tutti dipendenti di ditte impiegate nella raccolta dei rifiuti e della pulizia delle strade dell’area napitina, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria grazie un’attività mirata nel settore ambientale condotta dai Carabinieri della Stazione di Pizzo.

Gli operatori sono stati beccati nel bel mezzo dell’attività incendiaria di materiale di scarto di vario tipo all’interno di un sito di stoccaggio per la raccolta differenziata.

A loro si è arrivati seguendo le tracce di fumo sprigionate dal grosso rogo composto da materiale di vario genere: una vera e propria colonna di fumo nero che ha sprigionato un forte odore acre nelle vicinanze del centro abitato con probabile concentrazione di diossina.

Notevoli anche i disagi per residenti del limitrofo centro abitato. Il terreno in questione, dell’estensione di circa mq 800, è stato sottoposto a sequestro.