Parte a dicembre Natale in biblioteca: mostre film e incontri con il Sistema bibliotecario lametino

La rassegna Natale in biblioteca, giunta alla quarta edizione, nasce nel 2015 da una iniziativa dei ragazzi del Servizio Civile Nazionale operanti al Sistema Bibliotecario Lametino, ed anche quest’anno dedicherà al pubblico un mese intero segnato da mostre, film e incontri disseminati tra la Biblioteca Comunale e del Sistema Bibliotecario Lametino e in altri punti dislocati per la città come scuole, piazze, sedi di associazioni.

“Pure questo anno la rassegna di Natale in biblioteca – dice Antonio Pagliuso, collaboratore del Sistema Bibliotecario Lametino – dà fede alla sua tradizione di iniziativa diffusa. Saremo in biblioteca, al Chiostro Caffè Letterario e in altri punti della città con presentazioni di libri di autori lametini, incontri incentrati sui temi della società attuale. Offriremo, tra gli altri, anche momenti di intrattenimento per grandi e piccini con le proiezioni natalizie, a cura dell'Associazione Mata e del Chiostro, con un inedito appuntamento dedicato agli amanti dei vinili e con il ritorno della rassegna culturale Suicidi letterari”.

Ad accompagnare Natale in biblioteca sarà la mostra fotografica sui 50 anni di Lamezia Terme "Lamezia ieri e oggi", che sarà visitabile dal 4 al 21 dicembre al Chiostro Caffè Letterario.

A chiudere la rassegna dicembrina sarà un momento di assoluto svago e convivialità: il Sistema Bibliotecario Lametino, Open Space Associazione Culturale e Chiostro Caffè Letterario organizzano il I tuffo di San Silvestro.