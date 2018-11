Crotone, approvato in consiglio il regolamento per l’esercizio del gioco lecito

Il 27 novembre è stato licenziato dalla 3^ commissione, con voto unanime dei presenti, il testo definitivo del “Regolamento per l’Esercizio del Gioco Lecito’’. È dall’inizio di questa Consiliatura (estate 2016), ancor prima che fosse emanata la Legge Regionale 9/2018 “Interventi Regionali per la Prevenzione e il Contrasto del Fenomeno della ‘Ndrangheta e per la Promozione della Legalità, dell’Economia Responsabile e della Trasparenza’’, che il M5s sollecita la 3^ commissione ad occuparsi di questo delicato problema.

“In un tessuto sociale lacerato e attraversato da una grave crisi economica il gioco, purtroppo, è diventato la speranza e l'illusione di poter cambiare la propria condizione esistenziale. Sono sotto gli occhi di tutti gli assembramenti davanti alle tabaccherie di persone, di diversa età, che seguono i monitor delle estrazioni continue ogni 5 minuti o che entrano nei vari negozi che offrono tale servizio e “grattano” in modo convulsivo tagliandi cartacei”.

“A questo riguardo – spiega il M5s di Crotone ha depositato, il 26 maggio 2017, una petizione popolare sottoscritta da 330 cittadini per il “Contrasto all’Azzardopatia”, che non ha ricevuto alcuna risposta dal sindaco. La piaga del gioco d'azzardo patologico riguarda in modo diffuso i cittadini di Crotone e ciò che più preoccupa è il coinvolgimento crescente di fasce di popolazione sempre più giovani”.

“Il 27 novembre è stato licenziato dalla 3^ commissione, con voto unanime dei presenti, il testo definitivo del “Regolamento per l’Esercizio del Gioco Lecito’. La gravità del problema – avanza la nota -è sintetizzata dai dati ufficiali forniti dall’Aams riferiti al 2016: il volume complessivo di gioco lecito nella città di Crotone ammonta ad oltre 50Ml di euro, corrispondenti a ben 812 € pro-capite, di cui 24 mln giocati nelle macchinette Slot-New Slot e Video Lottery, e 20 mln giocati alle lotterie istantanee e al lotto, risorse sottratte all’economia reale del territorio”.

“A queste cifre si aggiungono quelle altrettanto ingenti del gioco illecito e online su piattaforme estere, che sfuggono al controllo fiscale e sono gestiti dalla criminalità organizzata – precisa la nota. Il regolamento licenziato dalla 3^Commissione, che recepisce l’art.16 della L.R. 9/2018, disciplina gli orari di funzionamento delle macchinette da gioco Slot-New slot e Video Lottery, stabilendo un massimo di 8 ore di funzionamento giornaliere e fissa a 500 m la distanza minima dai luoghi sensibili dei locali al cui interno sono collocati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931. Nella L.R, inoltre, sono previste ulteriori misure obbligatorie di prevenzione e formazione per gli esercenti.

“Il regolamento disciplina anche gli orari di chiusura, stabilendo il limite massimo delle ore 22 per le sale gioco, le sale scommesse ed i circoli privati, in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza, mentre per le rivendite di generi di monopolio, ove siano installati apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, il limite massimo delle ore 20”.

“Devo riconoscere il contributo fornito dal Presidente, De Franco e dai colleghi della 3^ commissione che, - è la nota del consigliere Ilario Sorgiovanni - dopo qualche esitazione iniziale, hanno collaborato fattivamente alla stesura del suddetto regolamento nella cui approvazione in breve tempo da parte del Consiglio Comunale si confida. Finalmente il lavoro profuso in una delle commissioni permanenti potrà essere capitalizzato e potrà fornire un contributo utile alla sicurezza ed alla salute dei cittadini”.

“Lunedì 3 dicembre, alle ore 11, presso in Bar Manhattan in via Tedeschi, i portavoce comunali del M5s spiegheranno, - conclude - nel corso di una conferenza stampa, i punti salienti del Regolamento proposto contro la ludopatia ed il gioco di azzardo”.