Gallico, riqualificate le piazze Marra Focà e Poste

“Un altro importante passo in avanti è stato compiuto, un altro segno di attenzione da parte dell’Amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà nei confronti delle periferie urbane. Dopo la riconsegna della piazza Sant’Anna, altre tre piazze cittadine nel territorio della ex circoscrizione di Gallico sono state rimesse a nuovo, nell’ambito del più complessivo piano di interventi programmati dall’Amministrazione comunale, di concerto con la Città Metropolitana, per il recupero del decoro urbano nel comprensorio reggino”.

Lo dichiara in una nota il consigliere Francesco Gangemi commentando gli esiti degli interventi di restyling conclusi in queste ore che hanno riguardato piazza Focà, la piazzetta traversa Marra e la piazza Poste a Gallico.

“I lavori - ha spiegato Gangemi - programmati dalla Città Metropolitana, su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, del Vicesindaco Riccardo Mauro e del delegato Nocera consistevano nel rifacimento delle parti di pavimentazione ammalorata, nella riqualificazione degli elementi di arredo urbano e nella creazione di un piccolo parco giochi nella traversa Marra. Un segno di attenzione verso la comunità di Gallico che dopo questi interventi potrà tornare ad appropriarsi di questi tre luoghi, da anni in stato di completo abbandono. Da Consigliere eletto in quel territorio, ed ancor prima da cittadino, ci tengo a sottolineare l’impegno del Vicesindaco della Città Metropolitana per aver voluto seguire personalmente i lavori, dalla fase del progetto fino alla realizzazione finale”.

“Le operazioni di restyling delle piazze nei quartieri periferici della città - ha concluso Gangemi - proseguiranno ancora nelle prossime settimane prevedendo altri interventi nella zona nord, tra Catona, Rosalì, Salice e Archi con il restauro di altri luoghi fino ad oggi sottratti alla disponibilità dei cittadini”.