Zecchino d’oro: Victoria Cosentino unica calabrese in gara

La piccola Victoria Cosentino approda in finale alla 61^ edizione dello Zecchino d’Oro, in programma sabato 1° dicembre su RAI 1 a partire dalle ore 16,30.

Unica calabrese in gara, Victoria è il volto migliore della Calabria. Con i suoi sei anni, un sorriso contagioso, i suoi grandi occhi azzurri e una vocina da usignolo, è un vulcano di vitalità. Il suo brano "La Cicala Latina", scritto da Franco Fasano e Antonio Buldini, si è conquistata un posto fra i giovanissimi concorrenti della kermesse canora in onda dall'Antoniano di Bologna. Victoria ha respirato musica sin dalla più tenera età, il suo papà Christian è un affermato musicista, direttore di coro e ideatore del fortunato festival "Una Voce per lo Jonio", che vanta collaborazioni con artisti del panorama musicale nazionale.

Tra microfoni, note e strumenti, la piccola originaria di Sant'Andrea sullo Ionio, piccolo e ridente borgo sul mare in provincia di Catanzaro, ha coltivato il suo innato talento, condito da una bella dose di grinta e simpatia. Un mix esplosivo che "buca" lo schermo e conquista la simpatia del pubblico e del web. Basti pensare che su YouTube la sua canzone è la più cliccata, destinata a diventare un vero e proprio tormentone musicale. Fresco e dall'appeal estivo, il brano “La Cicala Latina”, con cui Victoria si è presentata al concorso più amato tra i bambini, sembra cucito su misura della piccola calabrese che ha detto in più occasioni di rivedersi nella cicala della sua canzone, vispa e canterina.

A suo agio sulla scena televisiva, interprete birichina e spigliata, sabato pomeriggio l'usignolo andreolese tornerà a cantare in diretta su RAI 1. L'invito, quindi, è di sintonizzarsi sulla rete ammiraglia della RAI, sabato alle 16,30, per non perdere l'ultima attesissima puntata della 61^ edizione dello Zecchino d'oro. A fare il tifo per Victoria ci sarà tutta la sua comunità, orgogliosa della piccola e talentuosa concittadina, insieme ai suoi compagni di classe e alle sue maestre. Chi vorrà potrà seguire lo Zecchino d’Oro presso il Centro di Protezione Civile Comunale di S. Andrea Jonio, dove l’Amministrazione Comunale, per l’occasione, ha allestito un maxischermo.

“Lo Zecchino d'Oro - ci racconta la piccola Victoria - è una grande famiglia, ho conosciuto bambini provenienti da tutta Italia con cui ho stretto amicizia. Il momento più bello Infatti è quando il giovedì ci rincontriamo tutti quanti. Sono un po' emozionata per questa finale ma spero di sorprendere tutti. Infine, vorrei salutare e ringraziare tutte le persone che mi sostengono, in particolare la mia famiglia, le mie maestre e i miei compagni di scuola”.

E a poche ore dalla diretta, l’invito è di sostenerla e votarla sul sito www.zecchinodoro.rai.it andando alla sezione “Zecchino Web”. Si può votare ogni ora da tablet, pc, e cellulari cliccando sul brano interpretato da Victoria, “La cicala latina”.

Tutti pronti quindi a seguire la piccola Victoria Cosentino sabato pomeriggio 1° dicembre, dalle ore 16,30 alle ore 20,00 in diretta su RAI 1.