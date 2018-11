Teatro: a Cotronei stagione teatrale brillante, 6 gli spettacoli

In un paese, Cotronei, che da troppo tempo sta facendo purtroppo registrare una sempre più drastica riduzione delle risorse pubbliche per il Teatro ed i generale per la Cultura, che va di pari passo con lo smantellamento del welfare e con la riduzione dei trasferimenti agli enti locali, l’attenzione l’investimento di un piccolo comune meridionale sulla promozione di quello che si conferma uno fra i più vivaci teatri pubblici calabresi rappresentano un segnale di speranza oltre che un valore aggiunto per tutti.

È quanto dichiara il Sindaco Nicola Belcastro esprimendo soddisfazione per la presentazione, avvenuta oggi (giovedì 29) nella Sala Azzurra della Provincia di Crotone, della tredicesima stagione teatrale promossa dall’associazione culturale Angolo 12, con la direzione artistica di Giuseppe Pipicelli ed il patrocinio del Comune, è stata presentata ufficialmente

Ampio spazio verrà dato al teatro in vernacolo con l’esibizione di alcune delle migliori compagnie calabresi. Quella che si preannuncia – è emerso nel corso degli interventi – sarà una stagione teatrale brillante e divertente che ancora una volta punta ad attrarre pubblico da tutto il territorio.

Il primo sipario si aprirà sabato 19 gennaio 2019 con lo spettacolo Falsi d’autore di Pierfrancesco Pingitore dove il protagonista sarà l’imitatore e cabarettista Carlo Frisi, uno dei mattatori storici del Bagaglino.

Sabato 16 febbraio al teatro comunale andrà in scena lo spettacolo Ancora con il comico Francesco Paolantoni e la partecipazione straordinaria di Stefano Sarcinelli. Nella stessa serata il comico partenopeo riceverà il Premio Nazionale di Cabaret Città di Cotronei, giunto alla sua 14esima edizione.

La compagnia Krimisa di Cirò Marina, sarà sul palco sabato 16 marzo con la commedia O l’unu o l’atru, mentre la compagnia Il sorriso di Isola Capo Rizzuto si esibirà sabato 13 aprile con la rappresentazione Papà a tutti i costi.

Lo spettacolo musicale La vita è bella, un concerto a quattro mani per pianoforte, prodotto da Giuseppe Pipicelli, renderà omaggio ad alcune delle colonne sonore più importanti dei film mondiali. Protagonisti saranno i due pianisti Marika Mazzonello e Filippo Garruba, entrambi talentuosi musicisti sfornati dal Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese.

Sarà la compagnia Apollo Aleo di Cirò Marina a chiudere definitivamente il Sipario sabato 18 maggi O con la commedia Signore si nasce.

La campagna associativa prenderà il via sabato 1° dicembre e resterà attiva fino a sabato 15 per i vecchi associati; fino a domenica 30 per i nuovi.