Sistema bibliotecario: il filosofo Remo Bodei domani a Vibo

Remo Bodei, uno dei più importanti filosofi contemporanei, dedicherà la giornata del 30 novembre a Vibo Valentia su invito del Sistema Bibliotecario Vibonese e del Festival Leggere&Scrivere. Due gli appuntamenti: alla mattina al Liceo Scientifico alle ore 11 dove parlerà sul tema dell’amore oggi, “Attrazione fatale” il titolo della sua conferenza e il pomeriggio alle 18,00 al Sistema Bibliotecario Vibonese dove invece affronterà uno dei massimi problemi contemporanei, quello del lavoro umano al tempo dell’intelligenza artificiale.

Si tratta di due appuntamenti di alta cultura per Vibo Valentia in una fase della vita della città che sembra inanellare solo record negativi, ma che vorrebbe trovare nella cultura il suo riscatto.

Remo Bodei storico italiano della filosofia (n. Cagliari 1938); professore nella Scuola normale superiore di Pisa, ha insegnato in varie università europee e statunitensi. Segnalatosi con studi sull'idealismo tedesco, in particolare sul rapporto tra filosofia e mutamento storico nel pensiero hegeliano (Sistema ed epoca in Hegel, 1975), ha esteso i suoi interessi alla filosofia della storia di E. Bloch (Multiversum. Tempo e storia in Ernst Bloch, 1979) e alla cultura filosofico-letteraria romantica (Hölderlin. Sul tragico, 1980; Scomposizioni. Forme dell'individuo moderno, 1987). In seguito, si è impegnato in una personale ricostruzione storica del contrasto ragione-passioni, analizzandone le implicazioni sul piano etico-politico (Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico, 1991).