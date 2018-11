Camera di Commercio Vibo: al via il 2° salone dei servizi per le imprese

Si è aperto questa mattina alla Camera di Commercio di Vibo Valentia il 2° Salone dei Servizi alle imprese, vasto spazio espositivo dedicato alle realtà aziendali più innovative e a una serie di incontri, workshop, laboratori riferiti al Piano Impresa 4.0 e all’interconnessione digitale come momento di dialogo, sviluppo, competitività.

L’evento, organizzato dall’ente camerale in collaborazione con Unioncamere e la società in house DINTEC nell’ambito del servizio Punto Impresa Digitale -PID Vibo Valentia, continuerà anche nella giornata di domani 30 Novembre, per poi riprendere, in differita, il 3 dicembre con un incontro conclusivo su particolari aspetti normativi e procedurali legati alla governance aziendale.

In questa giornata inaugurale il ricco programma di attività è iniziato con un convegno sull’innovazione tecnologica 4.0 nel settore Turismo e Agroalimentare, tematiche che, dopo i saluti del presidente della Camera di Commercio Antonio Catania, sono state affrontate da Alessio Misuri di DINTEC e da Tiziana Cattaneo del CREA di Roma, mentre invece, Maurizio Caruso Frezza funzionario dell’Ente camerale vibonese e Giuseppe Tramontana di Infocamere hanno approfondito gli aspetti dello SPID, cassetto digitale e fattura elettronica; Grazia Platì dell’Agenzia delle Entrate ha completato il quadro informativo soffermandosi sulle problematiche fiscali e procedurali relative alla fatturazione elettronica.

Si è poi passati alla presentazione delle aziende 4.0 protagoniste dell’evento: CAL-TEK; DR-ONE; ELAISIAN; HWA; INTENDO; MORRETTA FRANCESCO&C; NAOS CONSULTING; PRINTER HOUSE; THE DIGITAL ADVERTISING che, nella due giorni, cureranno anche workshop specifici aziendali.

Il programma di domani 30 Novembre è così strutturato: ore 9.15 Elaisian, “Agricoltura di precisione 4.0 in olivicoltura”; ore 9.45 Drone, “Droni e tecnologie che stanno rivoluzionando il mondo della produzione agricola - Le sperimentazioni per le coltivazioni della cipolla rossa di Tropea e del bergamotto”; ore 10.15 HWA “Intelligenza artificiale e Internet of Things: i vantaggi dell'uso all'interno dei processi aziendali”; ore 10.45 Cal-Tek. “Tecnologie abilitanti per l'industria 4.0: simulazione, realtà virtuale, realtà aumentata e mista - Digital twin”; ore 11.15 Naos Consulting, “Impresa 4.0 Catalogazione intelligente, virtualizzazioni e ricostruzioni 3D per le imprese turistiche e manifatturiere”; ore 11.45 Intendo “VoIP, Wireless, Cloud e Server Security: infrastrutture innovative al servizio delle PMI”. Inoltre, fino alle ore 13:00, sono previsti Desk one-to-one Esperti punto Impresa Digitale- Aziende tecnologie digitali 4.0, Spid e Fatturazione Elettronica.

E proprio su “Fatturazione elettronica-Istruzioni per l’uso: cosa e come fare” è stato programmato il seminario tecnico conclusivo, che si terrà il prossimo 3 Dicembre, ore 10.00-13.00, sempre alla camera di Commercio di Vibo Valentia.

“Questo evento –dice il Segretario Generale dell’Ente Bruno Calvetta- vuole essere una piattaforma di scambio e di confronto di esperienze e buone prassi per un’impresa di qualità, al passo coi tempi e pronta a cogliere sempre nuove sfide per crescere e creare economia e occupazione. Esprimo pertanto piena soddisfazione e anche per l’organizzazione dell’evento a cui il personale camerale si è dedicato con passione e professionalità contribuendo a veicolare il senso di un ente, la Camera di Commercio, appunto, a servizio delle imprese e di uno sviluppo integrato del territorio. Per questo auspico che, nel segno della condivisione, soprattutto le Associazioni di Categoria in futuro, a questo come ad altre iniziative, assicurino maggiore partecipazione e coinvolgimento”.