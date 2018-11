Dote lavoro: firmato protocollo d’intesa a Crosia

Dote lavoro e inclusione attiva, l’Amministrazione comunale di Crosia sottoscrive un accordo che permetterà a disoccupati ed inoccupati che hanno conseguito i requisiti previsti dal bando regionale. Gli aventi diritto possono presentare domanda al Comune. L’obiettivo è quello di formare professionisti che possano avere facile accesso al mondo del lavoro, attraverso il servizio presso l’Ente.

L’accordo è stato perfezionato e sottoscritto ieri (mercoledì 28 novembre) a Crosia tra il sindaco, Antonio Russo, ed il direttore generale dell’Agenzia per il lavoro “Informa”, Francesco Beraldi.

La convenzione non comporta alcuna spesa per l’ente visto che i tirocinanti saranno retribuiti interamente dalla Regione Calabria. Il bando Dote Lavoro, infatti, si propone come percorso dedicato a chi si trova in una situazione di disoccupazione o inoccupazione e che attraverso corsi di formazione e tirocini possono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

“Si tratta di un’ottima opportunità per il Comune di Crosia – commenta il Sindaco – per poter far leva su nuove collaborazioni che, senza dubbio, aiuteranno la macchina municipale di poter migliorare i servizi al cittadino. L’auspicio è che tanti giovani residenti nel nostro comune possa sfruttare questa opportunità per ampliare la loro formazione professionale e dare, così, un contributo sicuramente essenziale all’apparato civico.”

“Sinergie del genere non possono che renderci soddisfatti – aggiunge Beraldi – e vogliamo ringraziare il comune di Crosia per la disponibilità ad ospitare i tirocini dei vincitori di Dote lavoro. L’agenzia Informa è un punto di riferimento riguardo i percorsi di orientamento ed inserimento lavorativo e ogni accordo con enti pubblici o privati è un’opportunità in più per creare professionalità in un’ottica di inserimento e reinserimento lavorativo.”