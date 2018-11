Grande partecipazione al convegno “Calabria terra accogliente”

Grande partecipazione al teatro comunale di Catanzaro dove si è svolto il convegno dal titolo “Calabria terra accogliente”. “Gutenberg Calabria”, in collaborazione con il centro Sprar “Terre sorelle” di Miglierina. Si è trattato di un’occasione di confronto e dibattito sulle tematiche che concernono il fenomeno migratorio, esaminato nelle sue molteplici sfaccettature.

Presente all’iniziativa anche il Direttore del Regional hub di Sant’Anna, Vitaliano Fulciniti, che nel suo excursus ha dato testimonianza delle numerosissime iniziative solidali e benefiche promosse nel Centro di Sant’Anna in soli 11 mesi trascorsi dal suo insediamento.

“Nel nostro Centro – ha osservato il direttore dell’ hub, Vitaliano Fulciniti – vedo attuarsi quotidianamente i valori della solidarietà e dell’accoglienza poiché in questo lavoro il rispetto per l’uomo e per l’altrui vissuto è di basilare importanza. Attraverso il sempre crescente e attivo coinvolgimento dell’ospite nei diversi progetti che si avviano nel Centro, si cerca di valorizzarlo il più possibile, motivarlo e farlo sentire a casa”.

In apertura, ha introdotto la manifestazione il presidente dell’associazione Gutenberg Calabria, Armando Vitale, il cui intervento ha fatto da preludio ad un nutrito parterre di autorevoli relatori. Nell’ordine si sono susseguiti: Fabio Salicetti, del centro legale comunità “Progetto sud”; Serena Peronace, psicologa e psicoterapeuta, della cooperativa sociale “Il Delta”; Naima Fadil, mediatrice culturale della cooperativa sociale “Inrete”; Ernesto Mazzei, avvocato, che ha incentrato il suo intervento sul “Decreto sicurezza”; Mauro Vitaliano, sociologo e referente di progetti Sprar; Pietro Hiram Guzzi, sindaco del Comune di Miglierina.

Molto commoventi sono state infine le testimonianze di due migranti accolti nel Centro Sprar “Terre sorelle” di Miglierina, che hanno condiviso con i presenti parte del loro toccante vissuto. Molto apprezzati sono stati infine gli intermezzi musicali curati da Francesca Prestia. Gli interventi sono stati moderati da Vittoria Amantea, vicepresidente dell’associazione “Gutenberg Calabria”.