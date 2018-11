Nuova tappa a Catanzaro del tour “Bustric e il piccolo principe”

Si terrà domani, venerdì 30 novembre, alle 17.30 a Palazzo De Nobili a Catanzaro lo spettacolo "Bustric e il Piccolo Principe", libero adattamento del racconto di Antoine de Saint-Exupéry, di e con Bustric (Sergio Bini), accompagnato dal duo di pianiste Paola Biondi - Debora Brunialti.

L'evento è promosso dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) e fa parte del progetto Circolazione musicale in Italia, realizzato grazie al contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Spettacolo. Si tratta di una delle date del tour che farà tappa anche l'1/12 a Messina.

Sergio Bini, in arte Bustric, è un attore e regista italiano. La sua interpretazione più celebre è quella ne La vita è bella, per la quale ha ottenuto la candidatura a come miglior attore non protagonista al David di Donatello 1998. Paola Biondi e Debora Brunialti hanno studiato con Lidia Arcuri presso il Conservatorio Paganini di Genova. Dopo il loro debutto al Conservatorio di Sydney e nella Sala Rachmaninoff del Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, hanno continuato la loro carriera arrivando a suonare per i più importanti Festival ed Associazioni Nazionali ed Internazionali effettuando tournée in tutto il mondo. Insieme a Bustric hanno realizzato diversi spettacoli quali "Nuvolo e Musica", "Varieté degli animali", "Il Magico piccolo Principe" e "Pinocchio".

"Sergio Bini ci presenta mondo magico – dichiara Lucio Fumo, presidente del CIDIM – dove la musica del duo Biondi-Burunialti è una compagna di viaggio capace di divenire protagonista senza mai prevaricare. È una rappresentazione libera e leggera del romanzo di Saint-Exupéry, in cui il gioco racconta e si trasforma in storia allo stesso tempo".