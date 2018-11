Lavori in area protetta e senza autorizzazione. Cinque denunce a Roccabernarda

Un imprenditore di 51 anni e quattro operai sono stati denunciati dai carabinieri di Roccabernarda per aver effettuato lavori senza alcuna autorizzazione per deviare e modificare i luoghi sull’alveo del fiume Soleo, deturpando così l’area che è sottoposta a salvaguardia ambientale.

A seguito di un controllo in località “Zaccarella” a Roccabernarda, i carabinieri hanno scoperto dei lavori di deviazione di acque e di modifiche dei luoghi.

Si è anche accertato che il 51enne avrebbe impiegato nello svolgimento dell’attività quattro lavoratori “in nero”.

I carabinieri hanno quindi elevato, per questo caso, una multa che può andare da un minimo di 1.500 fino a 36 mila euro per ciascun lavoratore, in base ai giorni di effettivo impiego. Sono in corso ulteriori accertamenti.