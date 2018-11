Incidenti stradali. Donna investita sulla panoramica di San Giovanni in Fiore

Una donna di 69 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è stata investita sulla strada panoramica di San Giovanni in Fiore.

Il conducente del veicolo si è fermato per prestare i primi soccorsi, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Provinciale della cittadina silana.

Sul luogo del sinistro anche i sanitari del 118 locale che hanno trasportato la donna prima all’ospedale cittadino, poi nel nosocomio di Cosenza.

La ferita, che avrebbe riportato diverse fratture, non è tuttavia in pericolo di vita. La Polizia provinciale ha avviato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro.