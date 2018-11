Ruba e trasporta materiale inerte dal fiume Neto. Denunciato

I carabinieri forestali hanno sequestrato un deposito di materiali inerti sottratti dall’alveo del fiume Neto e un autocarro da cantiere nella località Covello del territorio di Rocca di Neto. Il sequestro è stato già convalidato dall’Autorità giudiziaria, mentre il presunto responsabile è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica.

Durante un controllo i forestali delle stazioni di Santa Severina e di Petilia Policastro sulla valle del fiume Neto, hanno notato autocarro mentre depositava materiale inerte. Il conducente, un dipendente di una società operante nel trattamento di inerti e confezionamento di calcestruzzi, è stato fermato. Nel corso della ricognizione nell’area i militari hanno accertato che il materiale trasportato era stato sottratto, senza alcuna autorizzazione, dall’alveo del fiume Neto.

Hanno quindi localizzato il sito dove il materiale veniva depositato temporaneamente, presumibilmente prima di venire avviato al cantiere di trattamento. L’autocarro e il deposito di ghiaia e sabbia, pari a circa 300 m3, sono stati posti sotto sequestro.

È stato denunciato alla Procura della Repubblica, per furto di materiali inerti e altri reati, un imprenditore del luogo, titolare della società di estrazione e commercio di inerti. Egli risulterebbe affittuario per scopi agricoli dell’area adibita a deposito, di proprietà del comune di Rocca di Neto. L’area si trova in prossimità del greto del fiume Neto e rientra nella ZPS (Zona di protezione speciale) Alto Marchesato e fiume Neto.