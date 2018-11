Incidente sul lavoro oggi a San Pietro in Guarano: un uomo di 53 anni è morto schiacciato dal suo trattore nella frazione di Redipiano.

Si tratta di Vincenzo Le Pera: da quanto appreso la vittima era andata a raccogliere della legna, a bordo del suo mezzo agricolo, che poi si è ribaltato per cause in corso di accertamento. Inutili i soccorsi.