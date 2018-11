Maltempo: un binario percorribile su linea ferroviaria tirrenica

Un blocco di qualche ora per la line ferroviaria Lamezia-Reggio Calabria tra Gioia Tauro e Palmi. A causa dell’allagamento dei binari per le piogge abbondanti la tratta è rimasta sospesa dalle 11.15 e soltanto nella tarda mattina i tecnici Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), intervenuti per le operazioni di pulizia dei binari dai numerosi detriti portati dall’acqua, hanno riaperto un binario dopo una ricognizione tecnica della linea tramite carrello.

Trenitalia ha tuttavia messo a disposizione un servizio sostitutivo con autobus tra Gioia Tauro e Villa San Giovanni. Sempre a causa del maltempo, dalle 5 di questa mattina la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea ionica, fra Sibari e Crotone, in prossimità di località Thurio di Corigliano Rossano, dove e' esondato il fiume Crati.