Dramma a Pizzo, parroco muore per un infarto mentre si reca a dire messa

È stato fulminato da un infarto mentre si recava a dire messa. Così per don Rocco Benvenuto, parroco della chiesa di San Francesco di Pizzo, non c’è stato nulla da fare. Don Rocco non aveva compiuto neanche 60 anni, ed è stato stroncato da un malore nelle prime ore di questa mattina.

La comunità napitina ha accolto la notizia con sgomento e si è vestita a lutto, per ricordare il parroco che ha al suo attivo numerose pubblicazioni sulla vita di San Francesco di Paola e numerosissimi i convegni.