Senza stipendio da sei mesi, sit-in di protesta dei dipendenti Fondazione Betania

Nuovo sit in per i dipendenti della Fondazione Betania di Catanzaro. La protesta, promossa da Cgil, Cisl e Uil, è stata indetta per rivendicare il pagamento degli stipendi. A oggi sono sei le mensilità che, secondo le sigle sindacali, i dipendenti avanzano dalla proprietà.

La vertenza in questo momento ha coinvolto 400 lavoratori che lamentano i ritardi per l’erogazione delle spettanze. Secondo le organizzazioni sindacali i problemi inizialmente erano “dovuti ai ritardi da parte della Regione e dell'Asp nel pagamento delle prestazioni”, mentre in questo momento il ritardo sarebbe dovuto a “un pignoramento a carico della Fondazione che avrebbe determinato il blocco dei fondi regionali”.

Per questo momento dipendenti e sindacati chiedono l’intervento delle istituzioni. A fine luglio i dipendenti di Fondazione Betania avevano inscenato un'analoga protesta davanti la sede della struttura per rivendicare il pagamento degli stipendi arretrati.