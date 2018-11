Maltempo: circolazione ferroviaria sospesa sulla Sibari-Crotone

La circolazione ferroviaria sulla linea Sibari – Crotone è stata sospesa. È successo per l’esondazione del fiume Crati che ha portato all’evacuazione di 50 persone a Thurio.



A causa delle condizioni di rischio che persistono nella zona, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) non possono, al momento, intervenire in sicurezza per ripristinare l'infrastruttura ferroviaria.

Nel frattempo Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Crotone e Sibari, sia per i collegamenti regionali sia per quelli a media e lunga percorrenza.