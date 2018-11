Creano struttura per la vendita di prodotti da forni in pieno Parco. Denunciati

Avevano realizzato in pieno Parco una struttura in alluminio per l’esposizione e la vendita di prodotti da forno. Per questo motivo tre persone, M.S.G. e M.S., 32enni originari di Melito P.S. e residenti a Bagaladi, M.B., 41enne originario di Reggio Calabria ed ivi residente, G.F.G., 55enne originario di Reggio Calabria e residente a Montebello Jonico già noto alle forze dell’ordine, sono stati denunciati.

Nel corso di un controllo, i carabinieri della stazione Parco di Bagaladi hanno scoperto la struttura in alluminio che aveva creato sostanziali e definitive modifiche dell’assetto urbanistico del territorio in assenza di titolo abitativo edilizio, autorizzazione paesaggistica ed in violazione delle prescrizioni impartite dall’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte. La struttura è stata sequestrate e le persone denunciate.