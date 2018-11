Esondazione Crati, evacuate cinquanta persone a Thurio

Circa 40 persone, inclusi numerosi bambini, sono stati evacuati questa notte a Thurio, Corigliano Calabro, a causa dell’esondazione del fiume Crati che ha invaso terreni, pertinenze, stalle, strade e abitazioni.

I nuclei familiari sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza istituito dalla Protezione Civile comunale nella Scuola Media di Cantinella.

Allo stato risultano anche degli animali deceduti a causa della violenta esondazione e altre dieci persone sono ancora bloccate ai piani superiori in attesa di essere recuperate e trasferite dai mezzi anfibi dei Vigili del Fuoco che, allertati dalla Protezione Civile, stanno raggiungendo la zona.

A darne notizia è il responsabile di staff superiore della Protezione Civile di Corigliano-Rossano, Luigi Forciniti che, in stretto e costante contatto con il Commissario Prefettizio, Domenico Bagnato, ha attivato intorno alle 2.30 di questa notte il Centro Operativo Comunale avviando tutte le operazioni necessarie per la messa in salvo e il trasferimento delle diverse famiglie coinvolte.