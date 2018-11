‘Ndrangheta in Emilia e Lazio. Blitz a Bologna, tre arresti: colpita la cosca Iamonte

Intestazione fittizia di beni con l'aggravante del fine di voler agevolare l'attività della 'ndrangheta. Questa l’accusa con cui sono scattati stamani tre arresti nei confronti di altrettante persone ritenute contigue alla cosca Iamonte di Melito di Porto Salvo, nel reggino.

Gli arresti stati eseguiti, nell'ambito dell'operazione battezzata "Nebbia Calabra", in Calabria, Emilia-Romagna e Lazio dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Bologna e dai loro colleghi dello Scico, il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma che hanno anche sequestrato beni per un valore circa 8 milioni e mezzo di euro, mentre sono ancora in corso numerose perquisizioni.