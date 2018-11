Elezioni Regionali. Confronto tra Aiello e Tajani: “Nulla di deciso in Forza Italia ”

"Abbiamo avuto un incontro cordiale e costruttivo la scorsa settimana con il presidente Tajani, alla presenza affettuosa del senatore Gentile e del senatore Siclari". È quanti ha reso noto Piero Aiello, già senatore e già candidato al Parlamento alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo con Forza Italia.

: "Durante la riunione si è convenuto, tra l'altro, al netto dalle effimere apparenze che lasciano il tempo che trovano, di dare continuità al lavoro sul territorio per fare di Forza Itala il partito inclusivo e fortemente rappresentativo così come chiesto a gran voce da una moltitudine di iscritti, simpatizzanti ed eletti. Si è precisato, altresi', che nulla è stato deciso, a livello di coordinamento nazionale, e dal presidente Tajani e dal presidente Berlusconi, per la candidatura a presidente della Regione Calabria” ha aggiunto Aiello.

“Inoltre, anche alla luce delle considerazioni di Lega, a strada - ha sostenuto ancora Aiello - è ancora lunga".

Secondo Aiello "al momento Forza ha bisogno di riorganizzarsi e le "forzate" fughe in avanti creano solo disorientamento, malessere e dunque disimpegno. È passato forte il messaggio dell'unità, del comune sentire e della volontà di aggregare e non disunire con comportamenti atipici e maldestri tatticismi che fanno male al partito. Alla fine dell'incontro si è deciso di riaggiornarsi a breve, magari per organizzare in Calabria una mega manifestazione".