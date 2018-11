Maltempo: i venti di burrasca non mollano il sud, mareggiate lungo le coste

Un’ampia depressione continua ad essere presente sull’Italia, determinando anche per la giornata di domani la persistenza di condizioni di instabilità sulle regioni meridionali, accompagnata da venti forti, in prevalenza dai quadranti settentrionali, che investiranno buona parte delle regioni centrali peninsulari e quelle meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla sera di oggi, martedì 27 novembre, venti da forti a burrasca su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise che dal primo mattino di domani, mercoledì 28 novembre, si abbatteranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Per tutte le regioni si prevedono mareggiate lungo le coste esposte.

L’avviso prevede, inoltre, dal primo mattino di domani il persistere di precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 28 novembre, allerta gialla in Abruzzo, in Puglia, nell’estremo settore della Calabria, in gran parte della Sardegna, nei settori settentrionali della Sicilia. Permangono, infine, le allerte gialle sui settori centro-settentrionali del Veneto per le frane del Tessina in comune di Chies d'Alpago (BL) e della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore (BL) che si sono riattivate dopo le precipitazioni delle ultime settimane.