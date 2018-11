Armati di fucile nel Parco dell’Aspromonte. Denunciati

Due persone sono state denunciate per aver introdotto all’interno del Parco nazionale d’Aspromonte delle armi.

Nell’ambito di un servizio di controllo, i Carabinieri di San Giorgio Morgeto hanno deferito in stato di libertà R.S., 36enne operaio residente a Rizziconi e già gravato da pregiudizi di polizia, sorpreso in località “Piani di Zomaro” con un fucile al seguito; e D.M., 71enne pensionato originario del luogo, anch’egli armato di fucile e con due cani, in località “Acqua delle fate”, in agro del comune di San Giorgio Morgeto.