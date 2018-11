Contraffazione del Made in Italy, 4 giorni per parlarne alla Cciaa di Catinella

Ha preso il via questa mattina, fino al prossimo 30 novembre, il programma di lavori spalmati nel corso delle mattinate, presso la sede della Camera di Commercio di Cantinella.

Il progetto destinato all’Iss "Nicholas Green – Falcone e Borsellino" di Corigliano a cittadini e consumatori è co-finanziato dall’Ente Camerale è condotto da Confconsumatori di Corigliano Rossano. L’attività docente durante il seminario è tenuta dal personale della Confconsumatori di Corigliano Rossano e precisamente da Domenico Varcaro, responsabile legale, Maria Romio, legale convenzionato, Valeria Capalbo, consulente e docente per le attività progettuali.

È inoltre previsto durante le attività l'intervento di alcuni esponenti del consiglio direttivo nazionale nonché la partecipazione di Simona Rinaldi, che illustrerà alla platea i danni arrecati alla salute dall'assunzione dei farmaci contraffatti, e da un’azienda nota sul territorio per la produzione e la trasformazione dei prodotti a base di radice di liquirizia, nella persona del titolare Vincenzo Romano.

In particolare, quest'ultimo arricchirà il contenuto del seminario con nozioni specifiche in materia di contraffazione dei prodotti di nicchia, vero Made in Italy, e i danni economici che tale attività illegittima causa alle piccole e medie imprese.