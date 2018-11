Mesoraca, invade e recinta area comunale. Denunciato imprenditore

Aveva invaso un terreno comunale in località Luta a Mesoraca, e per questo motivo il responsabile è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per invasione di terreno, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e furto aggravato.

A eseguire la misura i carabinieri forestali, in seguito a degli accertamenti: colpito un imprenditore che aveva, appunto, invaso un terreno preteso da diversi contendenti ma effettivamente risultato di proprietà comunale.

Dopo la denuncia presentata alla stazione forestale di Petilia Policastro da dei privati che lamentavano una potatura e sottrazione di legna da parte da ignoti, ed effettuata su una decina di castagni da frutto in loro possesso, i militari hanno avviato le indagini scoprendo il presunto responsabile che, seppur senza esibire documenti, aveva vantato di essere il legittimo proprietario sostenendo di aver acquistato l’area con una scrittura privata.

L’esecutore dei tagli aveva recintato l’area di propria iniziativa e i carabinieri, per risalire all’effettiva proprietà del fondo, hanno eseguito dunque dei controlli anche alla Conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro e negli studi notarili.

È così emerso che il bene era di proprietà dell’ente e che i diritti vantati dai contendenti non avevano alcun fondamento legittimo.