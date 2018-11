Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata. Conducente illeso a Serra San Bruno

È rimasto illeso ma incastrato nelle lamiere dell’auto il conducente finito in una scarpata a Serra San Bruno, nel vibonese.

Per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada dove ha dovuto attendere l’intervento dei Vigili del fuoco per poter uscire dall’auto.

La vittima del sinistra è infatti rimasta bloccata nelle lamiere della vettura che, a causa della caduta nella scarpata, si è accartocciata. Sul posto i pompieri di Serra San Bruno, il personale medico del 118 per le prime cure, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.