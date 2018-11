Il maltempo si sposta sul Cosentino, famiglie evacuate e decine di emergenze

Pare non volersi placare l’ondata del maltempo che sta attanagliando la Calabria da domenica scorsa. Dopo la tromba d’aria ed i conseguenti danni registrati soprattutto nel crotonese - con aziende e attività gravemente colpite (LEGGI) - e contemporaneamente nel catanzarese, soprattutto sulla fasica Jonica del capoluogo di regione (LEGGI), ferendo infrastrutture ma anche private abitazioni, la pioggia sta avvolgendo ora il cosentino.

Diverse le chiamate ai vigili del fuoco bruzi che stanno intervenendo in decine di località per far fronte ad allagamenti di locali, alla messa in sicurezza di alberi e cornicioni pericolanti, messi a dura prova da forti raffiche di vento.

Fortunatamente e per il momento non si registrano persone ferite. Disagi invece per alcune famiglie che risiedono in contrada Macchia della Tavola del capoluogo, in pratica a ridosso del fiume Busento, costrette ad essere evacuate a titolo precauzionale dato che sassi sono caduti ieri sera insieme a diverso fango da un costone che sovrasta le abitazioni.