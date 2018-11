Tromba d’aria su Crotone. Danni al depuratore: “Nessun rischio per la salute dei cittadini”

Nessun rischio per la salute dei cittadini: questo quanto scaturito oggi nel corso di una riunione svoltasi in Regione e alla quale ha partecipato il sindaco di Crotone Ugo Pugliese.

Dopo l’allarme sulla possibile esportazione di inquinanti verso l'esterno e verso il mare che sarebbe potuta essere causata da un danno all’impianto di depurazione comunale della città pitagorica, colpito dalla tromba d’aria abbattutasi domenica sulla città (LEGGI), è stato garantito che il rischio è scongiurato grazie a degli accorgimenti tecnici messi in campo nell'immediato.

Un tavolo di monitoraggio della situazione sarà istituito in Regione già da subito e sempre nella stessa riunione il Presidente della Regione ha anche chiesto ed ottenuto un incontro urgente con il direttore del dipartimento per studiare misure urgenti per le aziende gravemente danneggiate.

Il ripristino dell'impianto – è stato ribadito – “verrà effettuato nei tempi utili per evitare qualsiasi forma di rischio di esportazione di inquinanti e evitare qualsiasi altra forma si contaminazione”.

“Ringrazio il Prefetto e il Presidente della Regione per essere intervenuti subito al fine di tranquillizzare tutti e di mettere in piedi in pochissimo tempo tutte le risorse necessarie per la ripresa immediata ed a regime di quanto danneggiato a seguito dell'evento atmosferico violento di ieri” ha dichiarato il Sindaco Pugliese.

Presenti all’incontro il Prefetto di Crotone, Stani, il presidente della regione Oliverio, la consigliera ragionale Sculco e l'assessore all'ambiente Rizzo, mentre collegati in video conferenza vi erano il direttore del dipartimento nazionale di protezione civile Borrello, il Ministero dell'ambiente, l'Ispra, l'Arpacal e Syndial.