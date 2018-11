Tromba d’aria a Crotone, si lavora alla messa in sicurezza

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Ben cinquanta interventi per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone: diverse squadre hanno avviato le verifiche, sopralluoghi e messa in sicurezza di abitazioni, attività commerciali ed industriali, colpite dalla tromba d'aria scatenatasi domenica 25 novembre (LEGGI).



Squadre ordinarie, il nucleo Speleo Alpino Fluviale, e mezzi speciali, sono impegnati da ieri per la rimozione di parti pericolanti e ripristino della sicurezza per dar modo alle attività di ritornare alla normalità e far rientrare nelle proprie abitazioni le famiglie colpite.