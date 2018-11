Ambiente: deteneva cardellini illegalmente, denunciato

Deteneva illegalmente cardellini, per questo motivo i Carabinieri Forestale hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Castrovillari un uomo. Durante una perquisizione nella corte della sua abitazione a Castrovillari, i militari hanno trovato 13 esemplari di volatili appartenenti ad una specie particolarmente protetta, alcuni dei quali chiusi in gabbiette di legno.

L’uomo, che non è riuscito a fornire alcuna documentazione attestante la lecita provenienza dei cardellini, è stato quindi denunciato alla Procura per detenzione di specie protetta. Mentre gli animali sono stati sequestrati e affidati alle cure del Cras di Rende che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati rimessi in libertà.