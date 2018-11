Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative a Crotone

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Questura di Crotone, in collaborazione con il centro antiviolenza “Udite Agar” e le Associazioni ed Enti facenti parte del “Protocollo Viola” e con il patrocinio del Comune di Crotone, ha messo in atto attraverso il progetto ministeriale “Questo non è amore” la campagna di sensibilizzazione e informazioni sul fenomeno della violenza contro le donne in seno al “progetto Camper”.

All’iniziativa di sensibilizzazione ha presenziato il Prefetto di Crotone Cosima Di Stani, il Questore Massimo Gambino, il Vicario del Questore Paolo Iodice, a testimonianza dello straordinario impegno e professionalità che ogni giorno le donne e gli uomini della Polizia di Stato specializzate nell’esame dei casi di violenza di genere mettono in campo con lo scopo di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.

Alla luce dei tanti disagi affrontati dalle donne vittime di violenza e dalla risposta fornita a tale bisogno dalle Associazioni presenti sul territorio, la Polizia di Stato diventa un fulcro fondamentale di una rete composta da Istituzioni, Enti locali, Centri antiviolenza che si pongono l’impegno di affermare un’autentica parità di genere superando stereotipi e pregiudizi, attraverso azioni di prevenzione, sensibilizzazione e promozione di una adeguata cultura di genere.

L’iniziativa si è realizzata con il supporto di una postazione mobile della Polizia di Stato (Camper) collocata nel centro cittadino in Piazza della Resistenza a contatto diretto con la cittadinanza e con il contributo degli operatori delle Associazioni ed Enti presenti sono state fornite informazioni sul fenomeno anche con l’ausilio di filmati e distribuzione di brochure esplicative e una pubblicazione della Polizia di Stato per l’occasione dai Poliziotti della Questura di Crotone.