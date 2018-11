Sequestrata l’isola ecologica di Vazzano: Gip emette la convalida

Il gip del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato il sequestro dell'isola ecologica di Vazzano. Il fermo era stato operato lo scorso 15 novembre dalla Guardia di finanza poiché l’intera area, ricadente in località Rosco, era stata trasformata in una discarica abusiva con un grave danno per l'ambiente.

Sequestrato anche un mezzo utilizzato per la raccolta della dei rifiuti. Per il Gip appare configurabile il reato di deposito incontrollato di rifiuti.