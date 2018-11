Cassano, adottato il Piano Amianto e l’avvio del censimento dei siti a rischio

La Commissione Straordinaria che amministra il comune di Cassano all’Ionio, ha proceduto all'Adozione del "Piano Comunale Amianto" e alla Istituzione dello Sportello Informativo Amianto.

Il Piano Comunale Amianto, individua tre sub-obiettivi: il primo, è quello di pervenire in tempi brevi al censimento ed alla caratterizzazione delle situazioni di rischio di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto.

Ciò al fine di fotografare la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti amianto che possono diventare, a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre; il secondo obiettivo da perseguire parallelamente, è quello di rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni; il terzo obiettivo del Piano consiste nella programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto secondo quanto previsto L.R. n. 14/2011.

Il Comune di Cassano, aveva attivato sul proprio territorio comunale il censimento degli edifici, degli impianti, mezzi di trasporto, di manufatti e materiali con presenza di amianto, e che aveva riaperto i termini per il censimento obbligatorio amianto, adempimenti propedeutici alla redazione, in conformità alle linee guida emanate dal Prac, del Piano Comunale Amianto.

L’amianto, è il minerale naturale a struttura microcristallina che si presenta sotto forma di fibre fini, incombustibili e suscettibili di tessitura, è un materiale vietato dal mercato in quasi tutto il mondo ed in Italia dal 1992. Infatti, tutte le tipologie commerciali contenenti amianto, a causa della vetustà e in assenza di idonea manutenzione, possono rilasciare in aria fibre di amianto che, inalate, provocano gravi patologie all’apparato respiratorio, nonché neoplasie a carico di altri organi.

L’istituzione dello sportello deliberato dalla Commissione Straordinaria, su iniziativa del Responsabile del Settore Ambiente, è destinato principalmente a supportare la cittadinanza in queste operazioni di segnalazione. Tutti i cittadini che ne avranno bisogno, anche solo per chiedere maggiori informazioni in merito, potranno rivolgersi agli operatori incaricati e assolvere alle operazioni di segnalazione secondo le procedure previste.