Cronaca del crotonese, 4 arresti per droga e resistenza a Pubblico Ufficiale

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cirò Marina hanno arrestato R.A. 45enne e Z.F. 40enne, entrambi del luogo. I due, mentre percorrevano la strada statale 106 a bordo di un’autovettura, non si sono fermati all’alt dei militari, costretti ad inseguirli per alcuni chilometri.

Durante la fuga Z.F. ha lanciato fuori dal finestrino un involucro bianco, rinvenuto in seguito, contenente 19 grammi di cocaina. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

I militari di Crotone, invece, hanno arrestato M.L., 42enne e C.L., 46enne, entrambi del capoluogo, ritenuti responsabili di resistenza a Pubblico Ufficiale. Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, gli hanno intimato l’alt mentre erano a bordo di un motociclo e senza casco. I due, per sottrarsi al controllo, si sono dati alla fuga per le vie cittadine, mettendo in serio pericolo l’incolumità dei passanti e dei militari.

Ne è scaturito un inseguimento, terminato all’altezza del quartiere “Fondo Gesù” con l’arresto dei centauri, nonostante la resistenza opposta.