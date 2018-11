Controlli nel reggino, quattro arresti e diverse perquisizioni

Controlli nel reggino hanno visto impegnate 30 pattuglie della Compagnia Carabinieri di Palmi: 4 arresti, controllate oltre 320 persone e 220 veicoli ed effettuate 19 perquisizioni domiciliari e personali

I militari della Stazione di Cosoleto hanno arrestato due coniugi, R.M., 56 anni, e C.V., 58, accusati di furto aggravato di corrente elettrica. Sono strati sorpresi con un collegamento abusivo a monte del misuratore di consumo all’interno dell’azienda agricola e l’abitazione di famiglia.

I Carabinieri di Sinopoli hanno arrestato - su ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria - Domenico Italiano, 31enne, poiché condannato a 4 anni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e rapina.

A Santa Cristina d’Aspromonte, infine, arrestato - sempre su ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in questo caso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia - Rocco Gangemi, 53enne, condannato ad un anno di reclusione per evasione.