Taglia venti alberi nella zona protetta del Parco della Sila, beccato in auto col carico

Venti piante di quercia tagliate abusivamente nel Parco Nazionale della Sila, in un’area definita come Zona “1”, dunque di massima tutela paesaggistico-ambientale.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i Carabinieri Forestale di Cotronei, nel crotonese, che dopo aver sentito il rumore di una motosega si sono recati sul posto per una veridica.

Non troppo distante dal luogo, poi, i militari hanno sorpreso un uomo di Petilia Policastro. Fermato a bordo di un fuoristrada, dentro vi hanno trovato sia la motosega che bidone in plastica con dentro il carburante per l’arnese e un carico di legna riconducibile certamente a quanto prelevato nell'area vicina.

Per l’uomo è scattata dunque la denuncia per furto di legna e violazione della normativa sulle aree protette, avendo prelevato illegalmente del materiale legnoso e per aver introdotto la motosega nell’area protetta senza autorizzazione.

Per lui anche una multa e il sequestro del fuoristrada risultato tra l’altro senza assicurazione e con la revisione scaduta.