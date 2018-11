Maltempo, Oliverio in contatto con la Protezione Civile: si lavorerà anche di notte nelle zone in difficoltà

Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, da questa mattina è in costante contatto con la sala operativa della Protezione Civile regionale per seguire direttamente la nuova ondata di maltempo che sta interessando in queste ore gran parte della nostra regione.

Tra i danni causati dalle piogge e dal forte vento da segnalare, in particolare, l’interruzione del tratto di linea ferroviaria compreso tra San Leonardo di Cutro e Cutro, nel Crotonese, una tromba d’aria abbattutasi tra i comuni di Botricello e Cropani Marina e un’altra tromba d’aria verificatasi in località Passovecchio di Crotone (LEGGI) che ha colpito un noto centro commerciale, sradicando alberi, danneggiando automobili, devastando interi reparti della struttura, distruggendo un capannone e provocando anche qualche ferito.

A seguito di quest’ultima tromba d’aria che ha colpito la città di Crotone e la frazione di Steccato di Cutro, la Protezione Civile in stretta collaborazione con Calabria Verde ha prontamente attivato tutte le procedure d’urgenza contattando immediatamente i sindaci dei due comuni e operando immediatamente con associazioni di volontariato soprattutto a supporto del sindaco di Cutro ed inviando proprie attrezzature.

A Crotone si sono dirette due torri-faro che consentiranno interventi anche durante le ore notturne ed un funzionario-tecnico incaricato di effettuare i primi sopralluoghi e procedere ad una prima valutazione dei danni. Un altro funzionario parteciperà alla riunione convocata in Prefettura per fare il punto sulla situazione di emergenza.

Squadre di volontari, invece, stanno operando a Steccato di Cutro a supporto del sindaco e del personale comunale per liberare la strada resa impercorribile a causa di una frana

Per eventuali segnalazioni e/o richieste di intervento ci si può rivolgere alla Sala Operativa della Protezione Civile, che è sempre aperta, 24 ore su 24, telefonando al Numero Verde 800222211