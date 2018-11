Un’altra tromba d’aria s’abbatte violenta su Crotone, danni e allagamenti

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un’alta ed improvvisa tromba d’aria – la seconda in meno di una settimana (LEGGI) - ha colpito il crotonese creando soprattutto ingenti danni alle aziende presenti lungo la statale 106 del capoluogo, nella zona industriale.

A subire i danni maggiori un noto centro commerciale di elettrodomestici della zona che, come mostrano le immagini video amatoriali, è stato colpito in pieno dalla furia del vento che ne ha divelto le coperture e letteralmente scaraventato lungo la facciata le vetture parcheggiate.

La tromba d’aria non ha nemmeno risparmiato l’hinterland, raggiungendo la contrada di Cantorato, Margherita, e proseguendo il suo tragitto lungo il litorale ionico, sradicando alberi e tetti lungo il suo cammino e arrivando fino a Strongoli, sempre nel crotonese.

Anche la pioggia abbattutasi stamani ha creato non pochi disagi con allagamenti in vari comuni della provincia. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del capoluogo e gli uomini della protezione civile e delle forze dell’ordine. Per ora si registra un solo ferito ma in modo lieve.



(notizia in aggiornamento)