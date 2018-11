Maltempo nel Catanzarese: automobilisti bloccati nelle vetture, strade allagate

Ancora disagi per il maltempo in Calabria. Rovesci si stanno abbattendo sul Catanzarese, dove diverse squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate fin dalle prime luci dell’alba per ovviare ad allagamenti e frane.

Diversi i centri interessati da Davoli Marina a San Sostene. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati per ore dentro le autovetture.

A San Sostene il cedimento di un muro di recinzione a tranciato la tubazione di un serbatoio di Gpl con la conseguente fuoriuscita del gas.

All’altezza di Botricello acqua e fango si sono riversati sulla Statale 106, in prossimità dell’ingresso al centro abitato. Mentre una tromba d’aria ha colpito, senza fare alcun danno, la zona di Cropani.