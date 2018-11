Scontro frontale tra auto a Gioiosa, due feriti: uno è grave

Due feriti, di cui uno grave: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi a Gioiosa Jonica. Il sinistro, che si è verificato sulla strada di grande collegamento all’altezza dello svincolo di Gioiosa, ha coinvolto due auto che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate.

Le due persone rimaste ferite sono i conducenti di entrambe le vetture, una donna e un uomo. Proprio quest’ultimo, a causa delle gravi ferite, è stato trasportato agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria con un elisoccorso.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno che ha estratto le vittime, rimaste incastrate negli abitacoli, operando sotto una pioggia battente mentre il capo squadra, in attesa dell'arrivo della Polizia Stradale ha dovuto gestire sia la viabilità che l'atterraggio dell'elisoccorso.