Corpo nel lago Ampollino, è il giovane scomparso in Sila

Il cadavere di un uomo è stato trovato, stamattina, sulle sponde del Lago Ampollino, in Sila. La scoperta è stata fatta da un passante, che ha poi avvisato le forze dell'ordine. Potrebbe trattarsi del corpo del 36enne catanzarese, Marco Aidala, scomparso nella zona il 2 novembre scorso (LEGGI QUI).

Dell'uomo, agronomo in servizio alla Regione Calabria, furono ritrovati i vestiti e l'auto (LEGGI). Ma le ricerche dei carabinieri e dei vigili del fuoco non avevano portato al suo ritrovamento.

NESSUN DUBBIO, TROVATO IL CADAVERE DI AIDALA



Sarebbe stato trovato grazie a parenti ed amici, che ogni giorno andavano in Sila, il corpo dell’uomo di Stalettì scomparso i primi di novembre.

Il cadavere è stato visto galleggiare nelle acque del lago a circa settecento metri dalla riva, poi l’allerta delle forze dell’ordine. Attraverso l’autopsia si cercherà di accertare le cause della morte di Marco Aidala, che era un appassionato di pesca. Si fa l'ipotesi della caduta accidentale nel lago, con la conseguente morte per annegamento, ma non si esclude del tutto quella del suicidio.

(Ultimo aggiornamento h 18:49)