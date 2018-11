Sbarco a Isola: 79 pachistani nei pressi di Capo Cimiti, 2 fermi

Sono stati soccorsi in mare, nella serata di ieri, 79 migranti nei pressi di Capo Cimiti, nel crotonese. L’imbarcazione su cui si trovavano i migranti si era incagliata e, sul posto, sono intervenuti Reparto Operativo Aeronavale (R.O.A.N.) di Vibo Valentia e la Guardia di finanza che hanno subito iniziato a pattugliare la costa con unità navali idonee ad operare in acque basse alla ricerca degli scafisti. La ricerca è stata integrata da un elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza che ha perlustrato l’area costiera interessata e ha consentito di individuare un tender spiaggiato non lontano da Capo Cimiti.

I finanzieri della Sezione Operativa Navale di Crotone, hanno individuato poco dopo, due uomini di nazionalità lettone nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo, ancora bagnati e sporchi di sabbia, verosimilmente sbarcati dal piccolo gommone abbandonato sul lido. I due, formalmente ancora sospetti, ma che tutti gli elementi raccolti inducono a ritenere responsabili del traffico, sono in stato di fermo per completare gli accertamenti del caso.