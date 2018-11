In casa armi, munizioni e droga: era già “avvisato”, arrestato agricoltore

Un imprenditore agricolo di 35 anni, Domenico Caliò, di Girifalco, è finito in arresto dopo che tra i vari stabili della sua abitazione rurale, in contrada Romano, i carabinieri della compagnia locale vi hanno trovato armi e droga.

In particolare i militari hanno scoperto un fucile sovrapposto calibro 12; una pistola calibro 7.65; circa 290 cartucce per entrambe le armi e di varie marche e calibro; 167 grammi di marijuana ed 8,7 di hashish (contenuti ciascuno in un’unica confezione); un bilancino di precisione; 200 euro in banconote di piccolo taglio; del materiale per il confezionamento dello stupefacente e parte di una pianta di marijuana di circa 20 cm, imbottigliata insieme ad una bevanda alcolica come ingrediente aromatizzante.

All’uomo - che era già gravato da un decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, per detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento, oltre che per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti - è stato anche contestato di avere un artifizio pirotecnico di categoria F3 e del peso di circa mezzo chilo, ed un richiamo acustico per volatili non consentito.

Il tutto è stato sequestrato mentre il 35enne è stato ristretto nelle camere di sicurezza dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.