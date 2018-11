Denunce e controlli a Crotone: un arresto, una quindicina le multe

Una persona arrestata, quattro quelle deferite; controllate altre 26 sottoposte a misure di sicurezza e identificati 553 soggetti, di cui 9 extracomunitari. Controllati poi 207 veicoli ed effettuati numerosi posti di controllo.

Questo il consueto bilancio settimanale della polizia di Crotone, che nel corso degli ultimi sette giorni ha anche elevato 15 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, eseguito tre fermi amministrativi o penali e sette perquisizioni; tre persone sono state poi accompagnate in Questura per l’identificazione. Due i controlli amministrativi agli esercizi pubblici.

NEL DETTAGLIO

Il 17 novembre un latitante rumeno è stato arrestato a Karlsruhe, in esecuzione di Mandato d’Arresto Europeo: si tratta di Remus Alin Bragaru (LEGG).

Le indagini che hanno portato al suo arresto sono state condotte dalla Squadra Mobile, con la collaborazione del Sco della Polizia di Stato sotto la direzione della Dda di Catanzaro ed in stretta collaborazione con la Polizia tedesca di Karlsruhe e con l’Interpol.

Un allaccio abusivo alla rete idrica pubblica, imputabile ad un’attività commerciale, è stato inoltre scovato grazie alle ispezioni condotte dalla Divisione Pasi della Questura di Crotone e dal Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza che insieme ai tecnici della Congesi hanno anche riscontrato la presenza di un misuratore abusivo senza il sigillo del consorzio idrico e, dunque, non contrattualizzato. Il titolare è stato deferito per furto aggravato dopo aver apposto l'allaccio ai sigilli.

Un 21enne crotonese, M.G., è stato poi denunciato per porto abusivo di un coltello a serramanico, lungo circa 21 cm, con lama da 9, e segnalato al Prefetto come assuntore di stupefacenti, poiché trovato con 10 grammi di hashish. Il tutto è stato sequestrato.

A conclusione dei servizi settimanali, N.G., 47enne cosentino è stato deferito ieri mattina per furto aggravato.