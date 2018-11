La Provolley Crotone aspetta la capolista Cinquefrondi, parola d’ordine: non mollare

Walter Logozzo (Provolley Crotone)

Dopo le due vittorie consecutive in trasferta e il punto conquistato in casa, la Provolley Crotone di mister Celico è alla ricerca di continuità.

I pitagorici stanno vivendo un buon momento e domenica sperano di poter portare a casa un risultato pieno, contro la Pallavolo Jolly di Cinquefrondi.

Non sarà affatto facile, anzi ci vorrà una vera e propria impresa visto che al Palamilone (inizio ore 18.30) arriva la capolista solitaria che fino ad ora sta viaggiando ad un ritmo incredibile, essendo ancora a punteggio pieno dopo ben otto giornate.

I prossimi avversari dei crotonesi fino ad ora hanno ceduto solamente quattro set, dimostrando di voler fare sul serio, ma la banda di mister Celico non ha certo l’intenzione di partire battuta e lotterà fino all’ultimo pallone per dare da filo da torcere alla squadra candidata al salto di categoria.

La Provolley ha l’obbligo di provarci, il gruppo ha lavorato molto bene in settimana ed è pronto ad affrontare il match con serenità e consapevole di non partire con i favori del pronostico.

“Sappiamo che non sarà una partita facile, ma – commenta Salvatore Celico – ci siamo preparati al massimo delle nostre possibilità e di certo daremo tutto in campo, poi vedremo cosa saremo in grado di raccogliere. Ospiteremo una squadra molto forte e organizzata, ma queste sono partite che devono ancora di più stimolare i ragazzi a dare il massimo e a non mollare”.