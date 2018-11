Calcio. Daspo ai tifosi giallorossi, il Catanzaro mette a disposizione i suoi legali

Floriano Noto

I tifosi del Catanzaro a cui sono stati notificati dei provvedimenti di Daspo dopo i fatti avvenuti a Catania lo scorso 11 novembre, potranno avvalersi gratuitamente del legale catanzarese Alfredo Gualtieri, avvocato del gruppo di controllo della US Catanzaro 1929 .

“Sin da subito – spiega il presidente Floriano Noto – abbiamo ritenuto davvero abnorme quanto comminato ai nostri supporter dalla Questura di Catania anche perché i provvedimenti hanno riguardato tutti indistintamente, senza ricercare le responsabilità di chi si è reso protagonista di qualche gesto sconsiderato”.

Secondo il numero uno giallorosso si sarebbe “colpito nel mucchio, come si suol dire, punendo professionisti, padri di famiglia, semplici tifosi che nulla hanno fatto per meritare una sanzione così grave. Per questo congiuntamente all’avvocato Gualtieri – prosegue – abbiamo deciso di aiutare con un'assistenza legale gratuita tutti coloro che vorranno ricorrere, consapevoli che sarebbe un'ingiustizia negare l'accesso allo stadio, per periodi più o meno lunghi, a coloro che vivono una sana passione per il calcio e che mai si sarebbero resi protagonisti di episodi violenti”.