Tenta di gettarsi dal balcone, ma viene salvata da parenti e agenti della Polizia

Era penzoloni a testa in giù da un balcone a Catanzaro, quando è stata trovata dagli agenti della Polizia del capoluogo. Così la donna di 53 anni che ha tentato di togliersi la vota è stata messa in salvo. Questa mattina al 113 è arrivata una richiesta di aiuto, e gli addetti alla Sala Operativa hanno mandato una pattuglia della Squadra Volante, dove hanno visto la donna.

La 53enne non era riuscita a gettarsi dal balcone perché il marito ha fatto in tempo ad afferrarla per le gambe e a gridare aiuto, attirando l’attenzione della figlia che vive al piano inferiore. È stata lei a chiamare il 113. Il genero, sfondata la porta d’ingresso, si è precipitato in soccorso, riuscendo ad afferrare la donna per le caviglie.

I poliziotti, con azione repentina hanno afferrato la donna dal bacino e dato che ha opposto resistenza e i suoi familiari erano sfiniti dallo sforzo, uno degli Agenti in spregio al pericolo si è sporto dalla ringhiera per evitare che la donna precipitasse. Nel frattempo sono arrivati i Vigili del Fuoco e personale del 118.

Non potendo posizionare idoneamente l’autoscala, gli Agenti con grande difficoltà e sforzo fisico sono riusciti a mettere in salvo la 53enne, riportandola sul ballatoio del balcone, nonostante continuasse a volersi gettare dal balcone. I sanitari del 118, prestate le immediate prime cure, l’hanno trasportata con l’ambulanza al locale Pronto Soccorso.