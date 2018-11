Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, le iniziative del Comune di Crotone

“Mai più sola”. E' la frase che caratterizza l'impegno del Comune di Crotone e della Commissione Pari Opportunità del Comune contro la violenza sulle donne e che oggi è risuonata nella Sala Giunta per la presentazione delle iniziative che si terranno in città in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra in tutto il mondo il 25 novembre

A gridarla questa frase, più che a dirla, la componente rosa della giunta comunale: l'assessore alla Cultura Valentina Galdieri, l'assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano e l'assessore alle Attività Produttive Sabrina Gentile e le componenti della Commissione Pari Opportunità del Comune presieduta da Maria Ruggiero.

“Mai più sola” è però un impegno condiviso anche dal sindaco Ugo Pugliese, dalla amministrazione e che si estende a tutta la comunità contro il femminicidio e tutte le altre forme di violenza che colpiscono quotidianamente l'universo femminile. Sono tante le iniziative messe in campo per il prossimo 25 novembre.

L'Amministrazione comunale di Crotone ha aderito all'iniziativa dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani di esporre un drappo sulla balconata della Casa Comunale contenente una frase contro la violenza alle donne. Il drappo, di colore arancione con la scritta “Mai più sola”, sarà apposto alla balconata centrale e resterà esposto per l'intera settimana.

La Commissione Pari Opportunità ha realizzato un video che viene diffuso attraverso i social. Un video molto toccante ed incisivo contro la violenza sulle donne, condiviso e pubblicato anche dalla pagina facebook del Comune di Crotone, #stopviolenzadonne.

Il 25 novembre, alle 17, in Piazza della Resistenza, la Cooperativa Sociale Noemi, la Commissione Pari Opportunità e la questura di Crotone, realizzeranno una campagna di informazione, sensibilizzazione e formazione sul tema della violenza di genere. Ci sarà anche un camper della Questura di Crotone che distribuirà il materiale informativo.

L'Amministrazione Comunale, accogliendo la richiesta effettuata dall'Associazione Soraptimist di Crotone, provvederà a colorare la fontana di via XXV Aprile di arancione, il colore che indica l'iniziativa di sensibilizzazione. All'interno del Farmer's Market in via Verga, domenica 25 novembre, i contadini indosseranno un cappellino color arancione e saranno distribuiti gratuitamente prodotti che richiamano il colore arancione: spremute di arance, riso alla zucca, oltre alla distribuzione gratuita di bambole realizzate da una cooperativa sociale

L'Associazione Soraptimist ha organizzato una conferenza sul tema della violenza contro le donne, che si terrà il 25 novembre presso i locali della boutique. Ed infine gli studenti dell'Istituto Pertini – Santoni realizzeranno un opuscolo che sarà distribuito alle scuole sul tema della violenza di genere.